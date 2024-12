Da Salvini precettazione per Tpl ma i sindacati non ci stanno

Sciopero generale confermato per domani, 13 dicembre, dai sindacati di base. Tra i settori che si fermeranno: trasporti, sanità e scuola. Salvini con un'ordinanza ha ridotto la protesta dei trasporti a 4 ore ma l'Usb non ci sta e conferma lo stop per l'intera giornata. Sciopereranno dalle 9 alle 13 i lavoratori del settore ferroviario.