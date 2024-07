Spighe Verdi 2024, ci sono 6 nuovi ingressi

Ci sono 6 nuovi ingressi tra le Spighe Verdi 2024, il riconoscimento assegnato dalla Fee-Foundation for environmental education, l’organizzazione che rilascia nel mondo le Bandiere Blu per le località costiere e che invece in questo caso premia i migliori comuni rurali.

Sono 75 le località italiane che quest'anno potranno fregiarsi del riconoscimento assegnato in 15 regioni. Sul podio con il numero maggiore c'è il Piemonte (13 località) seguito dalle Marche (9). La Puglia è terza con 8 comuni, a pari merito con Umbria e Toscana.

I nuovi ingressi riguardano Ragusa, Senigallia, Gavi, Nardò, Gambassi Terme e Trevi.