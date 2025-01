Temperature in discesa e freddo polare in arrivo con molte scuole chiuse in diverse regioni e vigili del fuoco in allerta per caduta di alberi. Gli esperti meteo prevedono l'arrivo di un'ondata di gelo con il rischio di ghiaccio sulle strade della Sardegna. Forte raffiche di vento sulle strade di Campania, Calabria e Basilicata, dove sono previste imminenti nevicate. Interrotti i collegamenti da Napoli con le isole.