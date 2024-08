Toti, processo immediato al via il 5 novembre

La prima udienza del processo immediato che vede imputato Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria, è stata fissata per il prossimo 5 novembre. Con Toti a processo, davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Genova, andranno anche Aldo Spinelli, imprenditore portuale e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità portuale. A quasi tre mesi dagli arresti domiciliari scattati lo scorso 7 maggio, Spinelli torna libero. Il gip di Genova ha disposto, però, l'interdittiva per un anno che, di fatto, lo costringerà a stare lontano dalle aziende.