Treni, si rischia agosto a rallentatore

Rischio ritardi e cancellazioni per chi viaggia in treno ad agosto 2024. I treni a lunga percorrenza di Trenitalia saranno interessati da modifiche alla circolazione "per lavori di potenziamento infrastrutturale", spiega dal gruppo. Le linee maggiormente interessate saranno la Torino-Milano-Venezia, la linea AV Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze. Saranno previste interruzioni dovute ai lavori anche sui valichi alpini, che si ripercuoteranno soprattutto sull’offerta dei collegamenti transfrontalieri. Anche Italo ha aggiornato in modo analogo i suoi orari.