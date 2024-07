Ucraina, da Usa nuovo pacchetto di aiuti militari per sicurezza e difesa

Nuovi aiuti Usa all'Ucraina per 1,7 miliardi di dollari. Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev dal valore di 200 milioni di dollari ''per far fronte alle esigenze di sicurezza e difesa dell'Ucraina''. Verranno forniti, tra gli altri, intercettori di difesa aerea, munizioni per sistemi missilistici e artiglieria, armi anticarro. Inoltre, si legge in una nota, il Dipartimento della Difesa Usa mette a punto un pacchetto di sostegno all'Ucraina sul lungo periodo dal valore di circa 1,5 miliardi di dollari. L'obiettivo è quello di migliorare la difesa aerea ucraina, le armi anticarro e finanziare il mantenimento delle attrezzature precedentemente fornite dagli Usa.