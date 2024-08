Vaiolo delle scimmie, ultime news

In Svezia primo caso Ue con nuova variante Clade 1

Primo caso di una nuova variante contagiosa di Mpox, conosciuto come vaiolo delle scimmie, al di fuori del continente africano. A registrarlo l'agenzia svedese per la sanità pubblica. La persona è stata infettata durante un soggiorno in un'area dell'Africa dove attualmente c'è un grave focolaio di Mpox Clade 1.

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (Pheic) a seguito all'aumento dei casi di vaiolo delle scimmie. A dare l'annuncio è stato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus