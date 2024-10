Nuove Frontiere della Comunicazione tra Aziende, Media e New Generation

In questa puntata speciale del Brand Journalism Festival, esploreremo le ultime tendenze nella comunicazione aziendale e giornalistica, con un focus su come i brand e i new media si stanno evolvendo per diventare vere e proprie media company e parlare alle nuove generazioni.

Ospiti d’eccezione saranno Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations, Corporate Reputation & Digital PR del Gruppo Unipol, Bianca Arrighini Co-Founder di Factanza, e Manuela Kron, Corporate Affairs Director Nestlé. Attraverso la loro voce, analizzeremo come aziende e media possono creare contenuti autentici e rilevanti, costruendo un dialogo trasparente e coinvolgente con il pubblico, specialmente quello delle nuove generazioni. Un dibattito stimolante per professionisti della comunicazione, giornalisti e chiunque voglia capire come il Brand Journalism stia ridefinendo il modo di fare informazione.