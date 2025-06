Nuovo restauro per Casa Batllò a Barcelona: il tesoro nascosto ritorna alla luce

in collaborazione con: Casa Batlló

Tempo d’estate, tempo di vacanze. Gli appassionati di viaggio sono già da mesi alla ricerca della loro prossima località di vacanza, e anche per l’estate 2025, la Spagna si conferma una delle mete più amate. In questi giorni, poi, chi andrà a visitare Barcelona, la “città di Gaudí”, troverà una bellissima sorpresa. Una nuova parte di Casa Batlló è stata appena restaurata, dunque inutile precisare che questo scrigno di arte e storia deve essere assolutamente visitato.

Indipendentemente dall’essere appassionati di architettura o meno, infatti, tutti i turisti che arrivano a Barcelona da ogni parte del mondo, vanno a visitare Casa Batlló, da sempre una delle must-do activity della seconda città più popolata della Spagna.

Casa Batlló: la visita da non perdere durante un soggiorno a Barcellona

Oltre alla famosissima Chiesa della Sagrada Família ed alle tante opere, infatti, l’architetto Antoni Gaudí è famoso per la sua Casa Batlló, situata nel cuore pulsante del Passeig de Gràcia. Premiata come la migliore esperienza immersiva d’Europa nel 2022, Casa Batlló è un incantevole luogo che emoziona per la sua bellezza, per la qualità della sua tecnologia e per il modo in cui i visitatori si riescono a connettere con il genio di uno degli architetti più iconici del mondo.

Sono tante le esperienze che si possono fare in famiglia (i bambini fino ai 12 anni entrano gratis) o con gli amici a Casa Batlló: dalla visita notturna alla combo visita+concerto, dalla escape room all’aperto – un’avventura giocosa molto divertente per i bambini che permette a grandi e piccini di scoprire i segreti del modernismo – alla sessione di breathwork, tutte consultabili su Casa Batlló sito ufficiale.

Novità 2025: un segreto centenario di Gaudí viene alla luce

Ma la novità di quest’anno è il nuovo restauro che ha permesso a Casa Batlló di ritrovare l’aspetto originale della sua facciata posteriore.

Dopo una rigorosa e meticolosa ricerca, un investimento di 3,5 milioni di euro e un anno di interventi, si è concluso il restauro che ha coinvolto artigiani locali ed esperti nella preservazione del patrimonio, abili nella lavorazione del ferro battuto, del vetro, del legno e della ceramica, insieme a storici e architetti. Grazie a questo nuovo restauro, che ha rivelato i colori e i materiali originali del legno, della forgiatura e dello stucco della facciata posteriore, e che ha recuperato elementi scomparsi nel patio privato, fra cui la pergola centrale a forma parabolica, alcune fioriere scomparse e un magnifico mosaico in stile Nolla composto da 85.000 pezzi, il mondo intero può avere la fortuna di godere della vera immagine della facciata posteriore e del patio privato di Casa Batlló, così come furono concepiti da Gaudí.

Una bella riscoperta storica, in concomitanza con la quale è stato possibile anche un restauro dell’innovativo sistema di volta armata che sostiene i balconi, di cui non si avevano documenti prima d’ora. Il restauro, realizzato parallelamente tra Casa Batlló e vari laboratori artigianali, ha avuto cura di preservare le tecniche architettoniche centenarie fino ad oggi inedite, adattandole alle esigenze attuali, in modo da valorizzare l’artigianato come patrimonio vivo, firmato da nomi e cognomi che portano avanti l’eredità di Gaudí.

Questo nuovo restauro di Casa Batlló terminato nel 2025 giunge appena in tempo per la celebrazione del 20° anniversario dell’iscrizione del monumento come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, guadagnato grazie al suo eccezionale valore universale. Con queste parole, Gary Gautier, direttore generale di Casa Batlló, ha commentato il restauro: “È un privilegio vivere questo momento storico, continuare a svelare il genio di Gaudí per le future generazioni e farlo valorizzando le maestrie dell’artigianato tradizionale. È un dono per Barcellona e per il mondo”.

Gli spazi intimi e all’aperto che Gaudí progettò per l’antica famiglia Batlló ritrovano la luce, svelandosi al mondo come un tesoro rimasto nascosto per oltre un secolo, e che solo la famiglia poteva ammirare e in cui ci si poteva rilassare. Il risultato? Una fusione tra storia e bellezza, un omaggio alla Barcellona più autentica, che oggi diviene alla portata di tutti i visitatori.