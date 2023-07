Oroscopo: i segni più furbi dello zodiaco

Per sfuggire ad impegni, confronti e situazioni scomode, spesso qualcuno cerca una via di fuga che possa metterlo in salvo. A volte basta un colpo di genio oppure un po’ di furbizia per riuscire a togliersi da una situazione complicata: vi è mai riuscito? Scopriamo insieme se siete tra i segni più furbi dello zodiaco, quelli che non si lasciano ingannare ma ci provano…

Spesso un pizzico di furbizia può essere utile per sfuggire a qualche situazione che alla fine si potrebbe rivelare piuttosto scomoda. Ecco perché ci sono alcune persone che se la cavano molto meglio di altre! A volte, però, bisogna fare attenzione a non esagerare: se si cercano in maniera troppo evidente vie di fuga o modi per aggirare la questione, si potrebbe anche essere penalizzati.

In ogni caso scopriamo insieme quali sono, secondo l’oroscopo, i segni dello zodiaco più furbi in assoluto. Per ingannarli ci vorrà tutta la vostra astuzia e non è detto che possiate riuscirci!

Cancro

Il Cancro ha la capacità di vedere oltre, anche dove gli altri fanno fatica ad arrivare. E così, riuscendo a prevedere quello che accadrà, spesso utilizza la furbizia per uscire pulito da situazioni anche abbastanza scomode. Anche quando viene “beccato”, di solito finisce sempre per avere la meglio!

Ariete

Anche l’Ariete è un altro segno zodiacale che spinge molto sulla furbizia. L’Ariete, ovviamente, crede di essere più intelligente degli altri e per questo si ritiene anche più furbo. Un atteggiamento che però alla lunga potrebbe creare anche qualche problema.

Gemelli

Quando i Gemelli capiscono che c’è una strada più facile per arrivare all’obiettivo non ci pensano due volte a percorrerla. Ecco perché sfruttano la loro furbizia praticamente sempre, anche se questo significa ingannare gli altri o essere scorretti. Ai Gemelli non interessa affatto, l’importante è non complicarsi troppo la vita!

Bilancia

La furbizia della Bilancia si vede soprattutto nei rapporti con gli altri. Questo segno zodiacale vuole avere il consenso da parte di tutti, e per questo utilizza la furbizia: vuole risultare la persona perfetta e colpire gli altri in modo da suscitare stima, affetto e comprensione. Magari non si mostrerà come è realmente, ma riuscirà quasi sicuramente nel suo intento!