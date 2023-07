Oroscopo: i segni più nervosi in estate

Chi saranno i segni zodiacali che non riusciranno a godersi a pieno questa estate 2022 perché si faranno spesso prendere dalla rabbia? Scopriamo insieme, secondo l’oroscopo, quali sono i segni dello zodiaco che saranno più nervosi: meglio non provocarli perché la reazione potrebbe essere imprevedibile!

Ci sono alcuni segni zodiacali che, secondo l’oroscopo, non riusciranno a vivere quest’estate con la giusta tranquillità. Per colpa delle stelle, che non saranno particolarmente favorevoli in questo periodo, ci sarà un nervosismo crescente, influenzato anche dalle opposizioni astrali: ecco perché ci saranno discussioni e liti che non potranno essere controllate.

Vediamo insieme quali sono i segni zodiacali che saranno più nervosi in quest’estate 2023. Sarà meglio evitare di provocarli o di sollecitarli su questioni molto delicate, il risultato potrebbe essere negativo e potrebbe sfociare in uno scontro difficile da dimenticare!

Scorpione

Essendo uno dei segni più passionali e istintivi dello zodiaco, quando lo Scorpione si sente ostacolato non riesce proprio a far finta di nulla. Questo è quello che accadrà durante il periodo estivo: i nati sotto questo segno zodiacale hanno la percezione che non tutto stia andando come dovrebbe e questo li porta a perdere la calma molto velocemente. Meglio non discutere con lo Scorpione in questi mesi!

Cancro

Il nervosismo accompagnerà il Cancro durante l’estate. Questo periodo non è molto chiaro per i nati sotto il segno del Cancro, che si trovano ad affrontare diversi cambiamenti inaspettati, in particolare sul lavoro. Questa situazione di incertezza genera grande tensione nel Cancro, che potrebbe prendersela con le prime persone che hanno intorno (e spesso con quelle a cui vogliono più bene!).

Bilancia

La Bilancia vivrà una situazione di forte nervosismo, che la porterà anche a scatti di rabbia improvvisi, per colpa dei colleghi di lavoro. Per i nati sotto il segno della Bilancia non c’è niente di più importante di riuscire a preservare il proprio equilibrio. Quando questo viene a mancare, soprattutto se accade per colpa degli altri, il nervosismo comincia a salire: quest’estate, infatti, ci saranno tanti compiti da svolgere che verranno “addossati” alla Bilancia. Ecco perché prima o poi perderà la pazienza.