circle x black
Cerca nel sito
 

Paolo Belli e Clementino 'sfottono' l'Inter: il video sul volo Torino-Napoli

14 settembre 2025 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paolo Belli e Clementino 'sfottono' l'Inter. Dopo la vittoria della Juventus nel derby d'Italia, con i bianconeri che si sono imposti nel big match della terza giornata di Serie A per 4-3 all'Allianz Stadium di Torino, il cantante italiano ha intonato l'inno juventino, scritto e cantato proprio da Belli, in aereo: "Siccome so che ci sono molte persone che amano una canzone, ci tenevo a cantarla", intonando poi sul volo Rynair Torino-Napoli 'Juve (storia di un grande amore)'.

A fargli eco è stato il compagno di viaggio Clementino. Il rapper napoletano ha preso il microfono e urlato: "Non capita a tutti di essere perfetti, forza Napoli sempre", facendo riferimento alla vittoria di ieri degli azzurri contro la Fiorentina. Grazie al 3-1 del Franchi infatti la squadra di Conte, campione d'Italia in carica, è prima a punteggio pieno con nove punti in tre partite.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Paolo Belli Clementino inter juventus inter juventus juventus inter
Vedi anche
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza