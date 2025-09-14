Paolo Belli e Clementino 'sfottono' l'Inter. Dopo la vittoria della Juventus nel derby d'Italia, con i bianconeri che si sono imposti nel big match della terza giornata di Serie A per 4-3 all'Allianz Stadium di Torino, il cantante italiano ha intonato l'inno juventino, scritto e cantato proprio da Belli, in aereo: "Siccome so che ci sono molte persone che amano una canzone, ci tenevo a cantarla", intonando poi sul volo Rynair Torino-Napoli 'Juve (storia di un grande amore)'.

A fargli eco è stato il compagno di viaggio Clementino. Il rapper napoletano ha preso il microfono e urlato: "Non capita a tutti di essere perfetti, forza Napoli sempre", facendo riferimento alla vittoria di ieri degli azzurri contro la Fiorentina. Grazie al 3-1 del Franchi infatti la squadra di Conte, campione d'Italia in carica, è prima a punteggio pieno con nove punti in tre partite.