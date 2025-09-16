circle x black
Cerca nel sito
 

Von der Leyen a Draghi: "Grazie Mario per il tuo servizio all'Europa"

La presidente della Commissione Europea Ursula ha ringraziato, in italiano, l'ex presidente della Bce e del Consiglio per il "servizio" reso all'Ue con il suo rapporto sulla competitività del Vecchio Continente

Ursula von der Leyen e Mario Draghi (Afp)
Ursula von der Leyen e Mario Draghi (Afp)
16 settembre 2025 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ringrazia, in italiano, l'ex presidente della Bce e del Consiglio Mario Draghi per il "servizio" reso all'Ue con il suo rapporto sulla competitività del Vecchio Continente. "Oggi - dice a Bruxelles aprendo la conferenza che ricorda la presentazione del rapporto, un anno fa - ricorre un anno dalla pubblicazione del rapporto Draghi. Ma vorrei tornare indietro per un attimo a due anni fa, quando ti chiamai per la prima volta, Mario, per proporti di intraprendere questa nuova missione".

Von der Leyen ricorda che Draghi era "incuriosito dall'offerta. Ma - prosegue rivolta all'ex banchiere centrale - hai posto una condizione. Hai detto che questo nuovo rapporto doveva fare davvero la differenza. Non eri interessato a scrivere un altro articolo accademico. Volevi una tabella di marcia per l'azione. Ed era esattamente quello che cercavamo. Tu e la tua squadra avete investito un anno intero per analizzare i punti di forza dell'Europa, le sue carenze e come affrontarle".

E, prosegue, "non appena il rapporto è stato pubblicato, tutta l'Europa si è rivolta a te. Quindi, prima di tutto, voglio ringraziarti, caro Mario. Per il tuo rigore, per la tua visione e per il tuo servizio all'Europa. Grazie, Mario (lo ha detto in italiano, ndr)", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ue Ursula von der Leyen Mario Draghi grazie Mario rapporto Draghi von der Leyen Draghi
Vedi anche
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza