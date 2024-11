Pareri favorevoli in Senato per i programmi Marina Militare/Difesa

La Commissione affari esteri e difesa del Senato ha proseguito e concluso l’esame in sede consultiva sullo schema di decreto ministeriale di approvazione di due diversi programmi pluriennali di difesa relativi alla Marina militare. L’esame si è concluso con l’approvazione di proposta di parere favorevole in relazione ai due programmi in oggetto. Il primo riguarda il sistema anti-droni unità navali della Marina militare (Atto n.206), il secondo riguarda il programma “Rotary wing mission training center” – RWMTC (Atto n.208). Nel primo caso (sistema anti-droni), il parere favorevole è stato espresso in relazione al proliferare di tecnologie abilitanti nel settore dei sistemi autonomi e della necessità di dotare l’apparato militare di strumenti e materiali innovativi atti a permettere lo sviluppo di sistemi d’arma in grado di fronteggiare in modo efficace queste minacce emergenti, specie considerando l’esigenza di colmare il gap di capacità nel campo dei sistemi C-APR delle unità navali della Marina. In aggiunta, la Commissione raccomanda al Governo di fornire puntuale informazione sullo sviluppo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della Difesa. In merito al programma RWMTC, il parere approvato dalla Commissione è in relazione alla necessità di creare un segmento specifico per le esigenze di addestramento della Marina militare presso il sedime aeroportuale di Lumi con riferimento ad un centro di simulazione di volo per ala rotante, al fine di massimizzare il volo tattico degli equipaggi di volo di tutte le Forze Armate. Ciò considerando che la sicurezza e l’efficienza delle operazioni aeronavali dipendono in larga parte dalla qualità dell’addestramento dei piloti e degli operatori di volo. Anche in questo caso la Commissione chiede al Governo di ricevere aggiornamenti sull’avanzamento del programma.

Per approfondire/1: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/49972.htm

Per approfondire/2: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/49975.htm