Partecipazione dei lavoratori alla governance d’impresa, primo si della Camera

La Proposta di legge di iniziativa popolare (Atto Camera n.1573), promossa dalla Cisl, che riguarda la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, ha ottenuto il voto favorevole dell’Aula della Camera con 163 voti favorevoli, 40 contrari e 57 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. La Pdl ha l’obiettivo di introdurre un impianto normativo in materia di partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei dipendenti di un’azienda, secondo quanto previsto dall’art.46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall’ordinamento dell’Unione europea. In particolare, la Proposta di legge punta a promuovere e regolamentare diverse forme di partecipazione, cercando di coinvolgere maggiormente i lavoratori nelle scelte aziendali, armonizzando i diversi interessi. Le modifiche indicate nel testo della Pdl, inoltre, mirano ad adattare le dinamiche del lavoro alle nuove sfide economiche e sociali, consentendo ai lavoratori di poter entrare in maniera più incisiva nei processi decisionali delle imprese. Gli aspetti relativi alla partecipazione dei lavoratori sono molteplici. In quanto a partecipare alle decisioni strategiche, viene, tra l’altro, prevista la possibilità di includere dei rappresentanti dei lavoratori nei Consigli di amministrazione e nei Consigli di sorveglianza. Per quanto attiene alla partecipazione economica e finanziaria, è stabilito che una parte degli utili, fino al 10%, possa essere erogata ai dipendenti sotto forma di benefici economici sottoposti a un’imposta sostitutiva agevolata. Inoltre, vengono istituite apposite commissioni paritetiche tra datori di lavoro e lavoratori, favorendo la partecipazione attiva di questi ultimi. Non ultimo, la Proposta approvata dalla Camera sostiene la possibilità per i lavoratori di avere un ruolo anche consultivo ovvero di poter esprimere proposte e pareri su diverse scelte aziendali.

Link al sito della Camera.