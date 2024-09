People as media, le persone come valore reputazionale dell'azienda - Diretta il 2 ottobre alle 17

Nella puntata del 2 ottobre Fernando Vacarini, Daniele Chieffi, Giulia Caramaschi, moderati da Ilario Vallifuoco, si esplorerà il ruolo fondamentale che le persone giocano nel costruire e rafforzare la reputazione aziendale. In un’epoca in cui la comunicazione autentica è sempre più apprezzata, i dipendenti diventano i primi ambasciatori del brand. Attraverso casi studio, interviste con esperti e approfondimenti pratici, scopriremo come le aziende possono coinvolgere i propri dipendenti nella comunicazione interna ed esterna, valorizzandone il contributo per creare una cultura aziendale solida e relazioni di fiducia con il pubblico. Impareremo strategie per trasformare i dipendenti in veri e propri media, amplificando il messaggio aziendale in modo autentico e credibile.