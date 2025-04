Piano di riarmo europeo, approvata alla Camera la mozione della Maggioranza

Uno dei temi maggiormente discussi in Parlamento in queste ultime settimane riguarda il piano di riarmo europeo e il relativo impatto economico-finanziario. In questo ambito rientrano le diverse mozioni presentate, sia dai vari gruppi di opposizione, che quella di maggioranza. Le mozioni presentate dalle opposizioni sono state discusse e votate in un’unica seduta in Aula alla Camera. Al termine dell’esame, è stata poi approvata, con 144 voti favorevoli, 105 contrari, 9 astenuti, la sola mozione della Maggioranza, a firma dell’On. Calovini (FDI) e altri, mentre sono state respinte tutte le altre mozioni. Nel corso della seduta è intervenuto il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Perego di Cremnago, che ha sottolineato l’impegno del Governo per arrivare al 2% del PIL sulla Difesa, così come l’importanza della valorizzazione delle Forze Armate e di dotare il personale di mezzi e sistemi all’avanguardia, oltre che di investire di più in cybersicurezza e difesa delle infrastrutture critiche.

Link: Testo della mozione approvata