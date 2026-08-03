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Piero Spinucci

Piero Spinucci

vice capo servizio Esteri

Piero Spinucci è un giornalista professionista iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2013. Lavora nel gruppo Adnkronos, prima in Aki Crises Today e poi in Aki-Adnkronos International, dal 2007.

Fa parte della redazione Esteri dell'Adnkronos, dove segue l'attualità internazionale con particolare attenzione al Medio Oriente, area alla quale ha dedicato anche i suoi studi.

Nel corso della sua attività ha seguito numerosi eventi organizzati dalla Farnesina e numerose missioni all'estero del ministro degli Esteri, raccontando da vicino i principali dossier della politica estera italiana.

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giornalista politica estera italiana Medio Oriente
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