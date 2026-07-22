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Daniel Said trovato morto, presunto intermediario in caso Epstein: accusato stupro e tratta esseri umani

L'uomo era agente di modelle e sarebbe stato collegato al miliardario americano

I file del caso Epstein - Ipa/Fotogramma
I file del caso Epstein - Ipa/Fotogramma
22 luglio 2026 | 12.52
Piero Spinucci
LETTURA: 2 minuti

Daniel Siad, agente di modelle e presunto intermediario per il milardario americano Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo suicida in carcere nel 2019, è stato trovato morto lunedì sera nella sua abitazione a Colombes, nell'area metropolitana di Parigi. Lo ha reso noto la procura di Nanterre, confermando la notizia del quotidiano Le Parisien. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte dopo il ritrovamento del corpo e ha disposto un'autopsia.

Siad era al centro di un'indagine a Parigi affidata all'ufficio specializzato nel contrasto alla tratta di esseri umani, dopo diverse denunce, tra cui accuse di stupro. L'uomo aveva respinto le contestazioni e aveva dichiarato di voler essere ascoltato dagli investigatori per fornire la propria versione dei fatti. La prima denuncia contro di lui era stata presentata il 10 febbraio scorso da una ex modella svedese, Ebba P. Karlsson, che ha raccontato di aver riconosciuto Siad negli archivi declassificati relativi a Jeffrey Epstein, dove il suo nome compare in oltre un migliaio di documenti.

Nella denuncia, Karlsson accusava Siad di averla violentata quando aveva 20 anni e di averla successivamente sfruttata sessualmente, presentandola a Gerald Marie, ex direttore della prestigiosa agenzia di modelle Elite, a sua volta accusato dalla donna di un altro stupro. Sia Siad sia Marie hanno sempre negato le accuse.

La notizia della morte di Siad ha suscitato la reazione di Lisa Brinkworth, cofondatrice insieme a Karlsson del collettivo 'Victorious Angels - We rise', che denuncia da anni le violenze sessuali nel mondo della moda e nella rete di Epstein. "Sono sotto shock e molto triste per tutte le vittime - ha dichiarato all'agenzia Afp - È devastante che le sopravvissute al caso Brunel siano state private della giustizia e ora lo siano anche quelle del caso Siad".

Il caso richiama quello di Jean-Luc Brunel, agente di modelle francese vicino a Epstein, morto suicida nel 2022 nel carcere dove era detenuto dopo essere stato incriminato per stupri su minorenni e molestie sessuali.

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