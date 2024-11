Cesare Cremonini, dai Luna Pop alla rinascita con Alaska baby - Ascolta

Alaska baby è il titolo del nuovo album di Cesare Cremonini. Non è solo un album di canzoni: il concept, molto strutturato, è infatti unito a un vero e proprio progetto, iniziato un anno fa quando il cantautore partì dai Caraibi per arrivare in Alaska, attraversando l’America, passando da Nashville, Memphis, El Paso, Los Angeles e poi risalendo la costa, alla ricerca di se stesso per riempire il “vuoto dello scrittore”. Un vuoto interiore colmato da questo nuovo lavoro. Intervistato dalla nostra giornalista Federica Mochi racconta la genesi del suo nuovo percorso artistico e di vita.