Cessate il fuoco in Libano, ma a Gaza si combatte - Ascolta

Dopo due mesi di guerra aperta è entrata in vigore alle 3 ore italiane, le 4 ora locale la tregua tra Israele e gli Hezbollah libanesi, preceduta da forti esplosioni nella zona di Beirut. Nella notte nel mirino dei militari israeliani sono finite zone nei pressi dell'aeroporto internazionale e nel sud del Paese dei Cedri. Sono state segnalate operazioni anche nei sobborghi meridionali di Beirut, senza che fossero stati diffusi ordini di sgombero. La tregua era stata annunciata dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dopo il via libera alla proposta degli Stati Uniti. A Beirut la gente è scesa per strada a festeggiare il cessate il fuoco. L'esercito libanese ha chiesto agli sfollati che tornano nel sud del Libano di evitare i villaggi e le città di frontiera dove è ancora presente l'esercito israeliano fino al loro ritiro. Anche Hamas è pronto per un cessate il fuoco a Gaza.