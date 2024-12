Mosca minaccia, Usa prendano sul serio rischi nuovo missile - Ascolta

Dal vertice Osce di Malta, Serghei Lavrov ministro degli Esteri russo, per la prima volta in territorio Ue dall'inizio della guerra in Ucraina alza i toni dello scontro e successivamente come riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti lancia nuove minacce sull’uso del nuovo missile balistico ipersonico a raggio intermedio Oreshnik, progettato per portare testate nucleari testato contro la città ucraina di Dnipro. Un’arma devastante con cui invia un pesante avvertimento a Stati Uniti e Occidente.