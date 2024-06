Bonelli: "Non occuperei mai una casa"

"Borrelli ha fatto una cosa sacrosanta, che avrei fatto anche io, aiutando quella persona a rientrare nella sua casa. Ma questo caso non ha nulla a che vedere con la Salis". Così Angelo Bonelli all'Adnkronos a proposito della testimonianza di un inquilino 59enne delle case popolari di Quarto, in provincia di Napoli, che, commentando le dichiarazioni della neoeletta con Avs al Parlamento Europeo, ha raccontato la sua odissea: casa occupata da estranei mentre lui era a lavoro. A 'salvarlo', secondo il suo stesso racconto, è stato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Borrelli ha fatto la cosa giusta ma questa vicenda non ha nulla a che vedere con la Salis che ha occupato case abbandonate, sfitte o mal gestite dalla pubblica amministrazione. Quindi non si possono paragonare le due questioni - osserva Bonelli -. Detto questo, io non occuperei mai una casa, non l'ho mai fatto e non lo condivido ma certo va sottolineato che noi in questo Paese abbiamo un problema di emergenza abitativa".