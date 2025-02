Camera, oggi question time con quattro ministri: Salvini, Foti, Abodi e Schillaci in Aula

Si svolge oggi, mercoledì 26 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sull'entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Svizzera in materia di trasporto pubblico transfrontaliero (Manes - Misto-Min.ling.); sulle misure adottate nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023 e sulle iniziative a sostegno dei piccoli comuni per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade (Montemagni - Lega); sulle iniziative volte a chiarire gli effetti applicativi della disposizione del decreto legislativo n. 209 del 2024 in materia di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini Soa (Mazzetti - Fi-Ppe).

Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, risponde a interrogazioni sulle iniziative per rispettare i cronoprogrammi fissati dal Pnrr e per garantire un adeguato supporto agli enti locali (Onori - Az-Per-Re); sulle iniziative volte a garantire il raggiungimento entro il 2026 degli obiettivi fissati nel Pnrr (Faraone - Iv-C-Re); sull'obiettivo del Pnrr in materia di alloggi universitari (De Luca - Pd-Idp); sulle iniziative volte ad assicurare la corretta destinazione dei fondi di coesione europei, scongiurando il rischio di un loro utilizzo per il finanziamento di spese militari (Scutellà - M5S).

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, risponde a una interrogazione sugli obblighi di trasparenza in capo alla Fondazione Milano Cortina 2026, alla luce del recente pronunciamento dell'Autorità nazionale anticorruzione (Zanella - Avs).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sullo stato di aggiornamento del piano pandemico nazionale, con particolare riferimento alle risorse previste e al potenziamento dei sistemi di sorveglianza e prevenzione (Bignami - Fdi); sulle iniziative volte a salvaguardare e valorizzare il ruolo dei medici di medicina generale (Lupi - Nm (N-C-U-I) M-Cp).