Torna a parlare la donna al centro dello scandalo che ha investito il Mic: "La ferita di Sangiuliano? Bisognerebbe anche datare il giorno in cui ha messo i punti". Lite in studio con Bocchino

"Ho accettato di tornare in studio perché la gogna mediatica aumenta e si trova qualsiasi elemento per continuare a buttarmi del fango ingiustamente addosso". Maria Rosaria Boccia torna a Piazzapulita e, ospite di Corrado Formigli, parla ancora del caso Sangiuliano. "Da un punto di vista giudiziario - spiega - la fase è di indagini. Non sono ancora stata ascoltata e le indagini non sono ancora chiuse", ma "non smetto di occuparmi di questa vicenda perché continuo ad ascoltare cose sulla mia persona che non sono vere".

"Mi sembra che io più che essere giudicata nell’indagine, sono giudicata quotidianamente dai giornalisti che sono tutti giudici di Cassazione. Mi pesano tanto le notizie false", continua Boccia, che spiega di non andare "in giro, vivo segregata in casa", dice la donna al centro dello scandalo che ha investito il Mic portando Sangiuliano alle dimissioni.

Formigli le chiede poi della 'chiave d'oro di Pompei' scomparsa finita al centro della vicenda: "La chiave di Pompei da 12mila euro chi ce l'ha? In una intervista a La Stampa l'ex ministro dice che la chiave è protocollata ed è al ministero. Poi invia una lettera dove dice che non è al ministero e potrebbe essere a casa mia... Io non ce l'ho", rimarca. E sullimmagine della ferita alla testa di Sangiuliano con evidenti punti di sutura mostrata da Report, Boccia sottolinea: "Bisognerebbe anche datare il giorno in cui ha messo i punti... non posso dire di più però adesso. Anche se sono molto tentata".

Lite in studio con Bocchino

In studio, poi, arriva la lite in diretta con Italo Bocchino. "Io sono qui perché non mi è stato un incarico", dice l'imprenditrice. "Il contratto non esiste, come lo racconta lei nella storia. E' al ministero, nessuno l'ha strappato, non è stato controfirmato. C'è un iter che non si è completato. E perché non si è completato? Lo vuole sapere? Ho qui la sua mail a Sangiuliano, dove lei annuncia falsamente di essere incinta. Sangiuliano che è una persona onesta non poteva controfirmare il contratto di una donna che scrive mentre lui era a Rimini in una mail 'domani mattina io e il bambino andiamo a fare le analisi...'". "Lei l'ha visto il contratto? Non mi risponde... Questo c'è scritto nella mail? Si prende lei la responsabilità di quello che dice". "Gliela leggo...", replica Bocchino, prima di essere fermato dal conduttore.