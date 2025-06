E' quanto emerge da un report di Vis Factor per Adnkronos

Tra i potenziali candidati alla presidenza della regione Campania Edmondo Cirielli per il centrodestra e Sergio Costa sono in cima alle preferenze del popolo social. È quanto emerge dal report, realizzato per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.

Cirielli di Fratelli d’Italia, attualmente viceministro degli Esteri, raccoglie un sentiment positivo del 34,10%. A seguire, distaccati di oltre 5 punti gli altri potenziali candidati: Mara Carfagna di Noi Moderati con il 29,15%, Giosi Romano con un 28,24 e Gianpiero Zinzi della Lega con il 26,16%. La situazione non cambia neppure se si guardano le interazioni medie generate dagli account social. Primo Cirielli con 1291, poi Carfagna con 552, Zinzi con 302 e Romano con 244.

Meno affollata e più equilibrata al momento la corsa alla presidenza sul versante centrosinistra, dove sembra si stia discutendo di un candidato tra l’ex ministro Sergio Costa e l’ex presidente della camera Roberto Fico, entrambi del Movimento 5 Stelle. Costa ha un sentiment positivo del 30,6%, con 1.329 interazioni medie per post, mentre Fico sentiment positivo del 27,21% ed interazioni medie 1.293.

Tra i temi più discussi dai campani in relazione alla politica e alle istituzioni troviamo ai primi posti sanità (21,2%), economia (17,8%) e lavoro (13,6%), tutti con sentiment negativo.