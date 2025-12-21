circle x black
Concerto di Natale in Senato con Mattarella, canta Claudio Baglioni canta: "Grazie per privilegio"

Il cantautore romano, accompagnato dal coro e dall'orchestra del Teatro San Carlo, ha cantato ‘Strada facendo’, ‘Avrai e 'La vita è adesso’

Claudio Baglioni in Senato
Claudio Baglioni in Senato
21 dicembre 2025 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

‘’Grazie per questo privilegio di poter essere qui in questa magnifica aula’’. Così Claudio Baglioni durante il concerto di Natale in corso nell’aula del Senato, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Accompagnato dal coro e dall'orchestra del Teatro San Carlo, Baglioni ha cantato ‘Strada facendo’, ‘Avrai e 'La vita è adesso’, tre pezzi cult del suo repertorio, accolti dagli applausi dell'aula di palazzo Madama.

''Questo teatro contiene idealmente tutti gli italiani. In questa magnificente aula del Senato facciamo musica insieme, uno dei sogni più belli'', ha detto.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha consegnato a Claudio Baglioni la 'Martinella', simbolo storico del Senato, quale riconoscimento per la sua carriera. ''Quella sua maglietta fina, stretta al punto che...', il resto lo sapete tutti, ma non ve la canterà ma ce l’abbiamo tutti in testa perché fa parte della nostra storia, del nostro modo di sentirci italiani'', ha detto La Russa, consegnando la campanella al cantante.

