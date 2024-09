Mauro Corona perde le staffe a E' sempre Cartabianca. Lo scrittore e scultore, ospite fisso del programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, oggi nel consueto intervento in apertura di trasmissione si scalda per i problemi tecnici che condizionano il collegamento tra Erto e Roma. Corona parla del caso dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, del M5S, dei rapporti tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Tra un tema e l'altro, l'audio va e viene.

E alla fine, Corona sbotta: "Sto perdendo la pazienza", dice. "Non mi interessa se è caduta la linea, la linea deve stare in piedi. Non sento niente, Bianchina!" ripete Corona, con ampi gesti davanti alla telecamera. Berlinguer, dallo studio, cerca di tenere la situazione sotto controllo: "La linea cade un po' troppo frequentemente con Mauro Corona. Io l'ho sentita e l'ho vista mentre dalla regia mi dicevano che non c'è l'audio", dice la conduttrice, mandando in onda un provvidenziale servizio.