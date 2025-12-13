circle x black
Crosetto prova a prendere in braccio Renzi, siparietto ad Atreju

Il ministro della Difesa ha scherzato con il leader di Italia Viva, strappando risate

Il siparietto tra Crosetto e Renzi (foto Umberto Battaglia)
Il siparietto tra Crosetto e Renzi (foto Umberto Battaglia)
13 dicembre 2025 | 18.44
Redazione Adnkronos
Siparietto sul palco di Atreju tra Guido Crosetto e Matteo Renzi. Il ministro della Difesa ha scherzato con il leader di Italia Viva fingendo di prenderlo in braccio per portarlo giù dal palco, strappando risate al pubblico e allo stesso Renzi, divertito dalla scena.

Renzi era intervenuto poco prima per partecipare a un dibattito con Elisabetta Casellati, Roberto Calderoli, Paolo Zangrillo e Fabio Rampelli, moderato da Bruno Vespa.

