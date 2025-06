"C'è un limite alla pazienza ed alla guance da porgere e questo individuo lo ha superato". Lo sottolinea, su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto riferendosi ad post del professore Alessandro Orsini che bolla come "falsa" un'affermazione fatta dal ministro in un'intervista al Corriere della Sera secondo cui "il giorno in cui l'Iran avesse la bomba atomica, non perderebbe un’ora: la userebbe e senza esitazione".

"È giusto che la falsità delle sue farneticanti affermazioni sia certificata da un giudice e che inizi a pagare per le fandonie che inventa", scrive Crosetto nel suo post.