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D'Amato lascia Azione e torna nel Pd. Schlein: "Contribuirà a costruzione alternativa"

La leader dem: "Sono certa che contribuirà al nostro sforzo per salvare e migliorare il servizio sanitario nazionale"

Alessio D'Amato - (Fotogramma/Ipa)
Alessio D'Amato - (Fotogramma/Ipa)
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13 novembre 2026 | 18.33
Mara Montanari
LETTURA: 1 minuti

Alessio D'Amato lascia Azione e torna nel Pd. "Sono molto felice che Alessio D'Amato entri nel Partito Democratico. Sono certa che contribuirà al lavoro di costruzione dell'alternativa a questa destra e al nostro sforzo per salvare e migliorare il servizio sanitario nazionale", ha commentato la leader dem Elly Schlein.

"Sono deluso dalla mutazione genetica" impressa ad Azione che è "sempre più vicino alla destra", ha detto D’Amato a Repubblica. Anche il capitolo del bis di Roberto Gualtieri a Roma e gli attacchi a Goffredo Bettini tra i punti di tensione con Carlo Calenda che stamattina in un post sui social aveva replicato così alle indiscrezioni sulla possibile uscita da Azione: "Non abbiamo intenzione di andare a destra ma neppure di baciare la pantofola di Bettini per un assessorato. Ringraziamo Alessio per il lavoro di questi anni e gli auguriamo il successo che merita nel campo largo". D'Amato aveva lasciato il Pd nel 2023.

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