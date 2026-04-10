"È chiaro che non posso sfuggire a questa attenzione nazionale, non posso evitare le domande. È una cosa interessante, mi lusinga". Così Silvia Salis, sindaca di Genova, ribattezzata da Bloomerg l'anti Meloni risponde all'agenzia statunitense. Salis però precisa anche di non voler partecipare alle primarie, anche se, aggiunge: "Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia".

Il tema della leadership è di attualità nel cosiddetto campo largo. Sull'argomento torna a esprimersi Matteo Renzi, leader di Italia viva. "Io non lo voto Conte alle primarie ma se stai nelle primarie e vince Conte, vince Schlein o vince Paolo Rossi, Giuseppe Verdi, Marco Bianchi di turno, chi vince alle primarie ha il diritto di essere sostenuto dagli altri", dice Renzi a 'Start' su Sky Tg 24. "Chi firma la carta dei valori chiunque vinca lo sostiene".