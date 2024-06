Tiene banco nel Carroccio la scelta da parte di Umberto Bossi di votare per Forza Italia, secondo quanto fatto sapere da Roberto Grimoldi, ex segretario della Lega lombarda, nella giornata di sabato 8 giugno in occasioni delle elezioni Europee. "Ha messo in imbarazzo Salvini, ora per statuto dovrebbe essere automaticamente espulso e questo è un problema", ha affermato Roberto Castelli, ex leghista della prima ora all'AdnKronos.

Un voto che sarebbe andato a Marco Reguzzoni, l'ex leghista che con Forza Nord si è candidato con Forza Italia. "Mi ha stupito la sua uscita - ha detto ancora Castelli - per me una cosa estemporanea e non meditata, che non ha neanche raggiunto un risultato politico".