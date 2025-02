La deputata di Forza Italia ha pubblicato un messaggio per il suo ex compagno

Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi. Nel giorno di San Valentino, la deputata di Forza Italia ed ex compagna del Cavaliere, ha voluto dedicare un messaggio speciale a Berlusconi, scomparso nel giugno del 2023: ''Da sempre e per sempre insieme! Uniti per l'eternità".

Questo è stato il messaggio d'amore che Marta Fascina ha consegnato ai social. Fascina ha postato sul proprio profilo Instagram una vecchia foto che la ritrae con il Berlusconi sorridente e con in braccio il fido cane Dudù.

La dedica, scritta in stampatello maiuscolo è accompagnata una serie di emoticon con cuoricini e dalla sigla 'S&M', ovvero le iniziali della coppia. A fare da colonna sonora alla dedica d'amore, la canzone di Gigi D'Alessio, 'Una bellissima storia d'amore'.