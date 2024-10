Fi, a Perugia la Conferenza nazionale Enti Locali il 12 e 13 ottobre

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, a Perugia, si terrà la Conferenza nazionale degli enti locali del partito. Sabato i lavori si svolgeranno presso la Sala dei Notari del Comune, in piazza IV Novembre 1, dalle 17 alle 21. Domenica l’evento si sposterà presso il Centro Congressi, in via Ruggero d'Andreotto 19: l’inizio è previsto alle 9 e la conclusione verso le 12.30. Alla due giorni, parteciperanno gli amministratori locali di ogni livello, comunali, provinciali e regionali: ci saranno momenti di confronto su progetti, idee e proposte di buona amministrazione. Sabato i lavori saranno aperti dal capogruppo dei senatori azzurri nonché responsabile degli Enti Locali, Maurizio Gasparri, e dal presidente dell'Anci, Roberto Pella.

Sono previsti gli interventi dei presidenti di regione Alberto Cirio, Francesco Roberti, Vito Bardi, Renato Schifani e Roberto Occhiuto. Il dibattito entrerà nel vivo grazie anche al contributo di sindaci, assessori, amministratori provenienti da tutta Italia. Domenica interverranno i capigruppo azzurri al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo, rispettivamente Maurizio Gasparri, Paolo Barelli, Fulvio Martusciello, ed esponenti della compagine governativa di Forza Italia. In mattinata, daranno il loro contributo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente della regione Umbria, Donatella Tesei. Le conclusioni, infine, saranno affidate al segretario nazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani.