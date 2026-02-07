circle x black
Fiducia in Meloni al 45%, Fratelli d'Italia primo partito al 31,5%

L'ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli. Ma gli elettori chiedono alla premier di essere più critica con Trump. Per Vannacci un bacino elettorale del 2%

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni
07 febbraio 2026 | 12.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il 45 per cento degli italiani ha fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un aumento dell'1%. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli, che segnala anche che secondo il 76% degli intervistati la premier dovrebbe essere più critica nei confronti del presidente Usa, Donald Trump. In particolare lo chiedono il 63% degli elettori di centrodestra (63 Fdi, 74 Fi, 53 Lega), il 96% di quelli di centrosinistra, il 91% di quelli M5S. Del resto solo il 18% degli interpellati dichiara di aver fiducia nell'inquilino della Casa bianca, con un calo dell'1%.

fiducia meloni

Tornando in Italia, dal sondaggio risulta che Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con un consenso al 31,5%, seguito dal Pd al 21,5%. Terzo partito il Movimento 5 stelle al 12%, quindi Forza Italia al 9%, la Lega al 7% (in calo dell'1%), Avs al 6%. Italia viva e Azione appaiati al 3%. Noi Moderati, Più Europa e Partito liberaldemocratico all'1,5. Prima di loro Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2%.

sondaggio piapoli

E il 23 per cento degli italiani dichiara di avere fiducia nel generale e un'analoga percentuale sarebbe disposta a votare la sua nuova formazione politica, che ha un bacino potenziale del 7. Disposti a sostenerlo il 37 per cento degli elettori di centrodestra (35 Fdi, 39 Fi, 45 Lega), il 13 di quelli del centrosinistra, il 9 di quelli M5S.

Per quanto riguarda le polemiche dell'ultima settimana in materia di sicurezza, il 72 per cento degli italiani è preoccupato per il rischio di violenze nelle proteste di piazza, l'87 per cento tra gli elettori di centrodestra, il 53 tra quelli di centrosinistra, il 68 tra quelli M5S. Il 61% degli intervistati è quindi favorevole all'introduzione di nuove misure di sicurezza per le manifestazioni in futuro, l'80 per cento tra gli elettori di centrodestra, il 44 sia tra quelli di centrosinistra che del Movimento 5 stelle.

manifestazioni
