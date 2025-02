Fisco, Casasco (Fi): ''Priorità ridurre Irpef, nostra proposta seria e sostenibile''

Per questo siamo pienamente in linea con il viceministro Maurizio Leo, convinti che la riduzione della pressione fiscale sia la chiave per rilanciare i consumi e la crescita economica del Paese", conclude Casasco

"La nostra è una proposta seria e sostenibile, e come tutte le proposte economiche di Forza Italia realizzabile solo nel rispetto dei parametri europei - spiega Casasco -. Le risorse necessarie potranno provenire non solo dal concordato fiscale, che nella legge di bilancio sono state considerate a zero euro, ma anche dal ravvedimento operoso, che scade il prossimo 31 marzo, dall'aumento dell'occupazione e dall'aumento dei contratti di lavoro. Il gettito aggiuntivo generato da questi strumenti ci potrà consentire di alleggerire la pressione fiscale senza mettere a rischio i conti pubblici. Forza Italia è da sempre il partito delle tasse giuste e del sostegno alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori. Per questo siamo pienamente in linea con il viceministro Maurizio Leo, convinti che la riduzione della pressione fiscale sia la chiave per rilanciare i consumi e la crescita economica del Paese", conclude Casasco.