Gasparri: "Solidarietà a Battistini e Tg1, intollerabile aggressione libertà informazione"

"Solidarietà a Battistini perché è intollerabile questa aggressione alla libertà di informazione. Solidarietà a Battistini e al Tg1". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, commenta all'Adnkronos la decisione del ministero degli Interni russo di inserire la giornalista del Tg1 Rai nell'elenco delle persone ricercate.

“Bene ha fatto il ministro Antonio Tajani a convocare subito l’ambasciatore russo sulla vicenda dell’inviata Rai. Tutta la mia solidarietà alla giornalista Stefania Battistini e al suo operatore Simone Traini, finiti in una lista di ricercati stilata dalla Russia", ha poi aggiunto Gasparri in una nota. "La televisione pubblica - ha continuato - è un patrimonio dell’Italia e non permetteremo che chi ci lavora, impegnato ad informare i nostri cittadini, diventi bersaglio di minacce”.