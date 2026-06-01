A 11 giorni dalla pubblicazione, il reel pubblicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al primo ministro indiano Narendra Modi ha raggiunto numeri da record: 266 milioni di visualizzazioni, 12,7 milioni di like e quasi 500 mila commenti su Instagram, un risultato che il report realizzato da Arcadia e Liberi Network definisce difficilmente eguagliabile nel breve periodo a livello europeo

Maggio 2026 verrà probabilmente ricordato come il mese del "fenomeno Melodi". L'analisi di Leader Trend, il monitoraggio mensile delle performance social dei principali leader politici italiani realizzato da Arcadia e Liberi Network, fotografa un panorama dominato da un singolo contenuto: il reel pubblicato il 20 maggio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al primo ministro indiano Narendra Modi.

A soli undici giorni dalla pubblicazione, il video ha raggiunto numeri da record: 266 milioni di visualizzazioni, 12,7 milioni di like e quasi 500 mila commenti su Instagram, un risultato che il report definisce difficilmente eguagliabile nel breve periodo a livello europeo.

Meloni oltre i 21 milioni di follower complessivi

L'effetto del reel si è riflesso direttamente sulla crescita delle community social della premier. Solo nel giorno della pubblicazione, il profilo Instagram di Meloni ha guadagnato 381 mila nuovi follower. Ancora più significativo il confronto tra il periodo precedente e successivo alla pubblicazione: dal 1° al 18 maggio l'account era cresciuto di 54 mila follower, mentre tra il 19 e il 31 maggio l'incremento è stato di 861 mila unità.

Anche Facebook ha beneficiato dell'onda lunga del contenuto virale. Nella prima parte del mese la crescita era stata di 486 mila follower, salita a 779 mila nei dodici giorni successivi alla pubblicazione del reel. Grazie a questo exploit, Meloni ha superato i 6 milioni di follower su Instagram e i 5 milioni su Facebook, raggiungendo una platea social complessiva di circa 21 milioni di utenti considerando tutte le principali piattaforme.

La classifica dei nuovi follower: Meloni irraggiungibile, cresce Vannacci

Nella graduatoria degli incrementi di follower, Meloni resta nettamente davanti a tutti con una crescita complessiva superiore a 2,5 milioni di nuovi follower nel solo mese di maggio.

Alle sue spalle emerge però il dato di Roberto Vannacci, che registra oltre 140 mila nuovi follower complessivi. La spinta arriva soprattutto da Instagram, dove il generale conquista circa 93 mila nuovi follower nel periodo analizzato.

Completano il podio della crescita Carlo Calenda e Matteo Renzi, entrambi sopra quota 13 mila nuovi follower. Più distanti Elly Schlein, Antonio Tajani e Giuseppe Conte.

I leader più prolifici

Se la crescita premia Meloni, la produttività dei contenuti vede protagonisti altri leader. Secondo il report, il primato dei "super postatori" va a Nicola Fratoianni con 224 contenuti pubblicati su X nel mese di maggio. Seguono Calenda con 183 post e Matteo Salvini con 92 contenuti su Facebook.

Il podio dei like è tutto di Meloni

L'impatto del reel con Modi si riflette anche sulle interazioni. La classifica dei contenuti che hanno raccolto più "mi piace" è interamente occupata da Meloni. Il record mensile viene registrato dall'account Instagram della presidente del Consiglio, che supera i 25,9 milioni di like complessivi.

Hate Parade: cresce la negatività attorno a Fratoianni

Il report dedica infine uno spazio alla cosiddetta "Hate Parade" su Facebook, che misura l'incremento dei commenti negativi. A guidare la classifica è Fratoianni con un aumento del 46%, seguito da Salvini (+22%) e Meloni (+11%). Segno negativo invece per diversi leader, tra cui Conte, Renzi e Calenda, che registrano una riduzione della quota di commenti ostili rispetto al periodo precedente.