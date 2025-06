"L'importante è che l'incontro tra Meloni e Macron non finisca con una sberla della premier italiana al presidente francese... Bisogna che Italia e Francia lavorino insieme per un'Europa più forte". A parlare così, con una punta d'ironia, dell'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron è il cantautore Sergio Caputo, che da dieci anni vive nel Paese transalpino.

"Spero che Meloni e Macron diventino solidali tra loro"

"In fondo, Macron, pur essendo socialista, ha fatto una campagna elettorale usando molti degli argomenti della Le Pen. I due hanno più punti di contatto di quelli che si possa pensare", sottolinea Caputo. "Certo, Macron in questo momento in Francia ha indici di gradimento calanti e diversi problemi di non facile soluzione sul tavolo, ma la Francia è una democrazia più matura della nostra per certi versi. Sono solidi e solidali tra di loro, chiunque governi. Noi italiani siamo invece specialisti nel perderci nei pollaio dei battibecchi sterili", aggiunge Caputo, che sull'Europa conclude: "Per quanto si possa essere critici, sull'Unione Europea non si può più tornare indietro. Certo, gli Stati Uniti d'Europa sono ancora un miraggio, in un territorio dove ognuno parla una lingua diversa. Ma le sfide globali impongono coesione. Quindi spero che Meloni e Macron diventino solidali tra loro, davanti a una buona cena italiana", conclude il cantautore di 'Un Sabato Italiano' e 'Italiani Mambo' che in autunno tornerà live in Italia, con il suo nuovo show 'Ne approfitto per far un po' di musica', il 22 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 12 dicembre al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, il 13 dicembre al Teatro Massimo di Pescara, il 22 gennaio 2026 al Teatro Lirico di Milano e il 26 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.