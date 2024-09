Isabella De Monte passa da Italia Viva a Forza Italia. "A nome del gruppo dei deputati di Forza Italia do il benvenuto alla collega De Monte che con l'esperienza acquisita in Italia e in Europa contribuirà alla nostra crescita per raggiungere gli obiettivi indicati dal segretario nazionale Antonio Tajani", ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Sono lieta di aderire al gruppo di Forza Italia che rappresenta quei valori di europeismo, garantismo e pragmatismo che da sempre caratterizzano il mio pensiero" le parole di De Monte, la quale ringrazia il suo ex partito Italia Viva "per il percorso fatto assieme che inevitabilmente si è interrotto con l'adesione al campo largo".

Antonio Tajani inoltre afferma: "Conosco Isabella fin da quando fu eletta al Parlamento Europeo e ho sempre riconosciuto in lei serietà e competenza nel promuovere valori comuni quali l'europeismo". Sandra Savino, sottosegretario al Mef e segretario regionale del Friuli Venezia Giulia, dichiara: "Con Isabella si rafforza la nostra presenza territoriale che grazie anche alla sua competenza darà impulso ulteriore alla crescita del nostro partito".