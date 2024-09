Bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer nella tenuta di Villa Doria Pamphilj. Roma e Londra sono "alleati molto stretti, ovviamente partner nel G7, partner nella Nato" e le loro relazioni bilaterali sono "molto forti", ha dichiarato Starmer, durante una colazione di lavoro con alcuni rappresentanti del mondo dell'imprenditoria.

"Qui ci sono state delle riduzioni (di arrivi di migranti irregolari, ndr) piuttosto drastiche. Quindi voglio capire come sia accaduto", ha poi detto Starmer parlando con la stampa prima dell'incontro incentrato - ha precisato - sulla gestione dell' "immigrazione irregolare".

Il capo del governo britannico ha spiegato che l'obiettivo della sua missione è apprendere l'approccio dell'Italia per fermare l'immigrazione irregolare, concentrandosi in particolare sul "lavoro a monte" svolto dal governo Meloni per ridurre i flussi dai Paesi di partenza. "Sembra che ciò sia dovuto al lavoro a monte svolto in alcuni dei Paesi da cui provengono le persone", ha aggiunto Starmer, sottolineando di credere "da tempo" che prevenire e fermare i migranti nei Paesi di partenza sia "uno dei modi migliori per affrontare questo particolare problema".

"Quindi sono molto interessato a conoscere come si sia svolto questo lavoro a monte, esaminando ovviamente altri schemi, e non vedo l'ora di incontrare il primo ministro questo pomeriggio - ha concluso il capo del governo britannico - ma abbiamo già un intento comune di lavorare insieme su questo vile commercio di spingere le persone oltre i confini".

Dopo i colloqui ristretti e la colazione di lavoro, i due leader rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa.