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Italia-India, derby tra tradizione romana e pesce: menu del pranzo Meloni-Modi affidato a 'Benito'

Per il catering con il primo ministro indiano palazzo Chigi ha chiamato ancora una volta lo storico ristorante dei Colli Albani gestito dalla famiglia Morelli, tra i locali preferiti dalla leader di Fratelli d'Italia

Modi e Meloni in Puglia - Fotogramma /Ipa
Modi e Meloni in Puglia - Fotogramma /Ipa
19 maggio 2026 | 18.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domani Narendra Modi sarà a Roma. E la sua visita potrebbe segnare una svolta nel rapporto strategico tra India e Italia. Giorgia Meloni ha curato tutto nei dettagli, a cominciare dall'aspetto culinario. Del resto, la politica e la diplomazia si fanno sopratutto a tavola. Per il catering con il primo ministro indiano palazzo Chigi ha chiamato ancora una volta 'Benito al Bosco' di Velletri, storico ristorante dei Colli Albani gestito dalla famiglia Morelli e tra i locali preferiti dalla leader di Fratelli d'Italia.

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Chissà se per l'occasione verranno serviti piatti della tradizione romana o sarà proposto un menu a base di pesce, che Meloni sembrerebbe preferire visto i 'precedenti': all'ultimo vertice con i leader del centrodestra la portata principale è stata una spigola. Tra le specialità di mare offerte ai 'banchetti governativi' di 'Benito al Bosco', ritrovo preferito dal cinema e dalla politica fin dai tempi della Dolce vita, che prende il nome dallo chef e patron Benito, ci sono: le trofie al dentice con vongole e lupini e gli involtini di spigola alle melanzane, che piacquero al primo ministro albanese Edi Rama.

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Italia India derby tra tradizione romana e pesce
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