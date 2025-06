Lazio, Movimento 'Francesco Rocca Presidente' e Fdi annunciano "collaborazione che guarda al futuro"

Il Movimento Civico 'Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune' e Fratelli d’Italia hanno annunciato oggi, mercoledì 25 giugno, l’avvio di un "percorso di confronto e collaborazione politica, fondata su obiettivi comuni e una visione condivisa del bene pubblico. L’intesa - si legge in una nota - rappresenta un’evoluzione del rapporto costruito in occasione delle elezioni regionali del 2023, rafforzato nelle recenti elezioni europee del 2024, e nasce dalla volontà di proseguire su una traiettoria che ha dimostrato di saper unire energie civiche e forze politiche nel segno della concretezza e della partecipazione".

Due le priorità alla base del dialogo: "Da un lato, offrire rappresentanza a coloro che non si riconoscono nei partiti tradizionali ma condividono valori come la solidarietà, la moderazione, il senso civico e l’attenzione al territorio; dall’altro - si spiega - la comune preoccupazione per la crescente disaffezione al voto, un fenomeno che richiede risposte credibili, capaci di coinvolgere cittadini e comunità in percorsi di partecipazione reale". A presentare pubblicamente questa intesa, l’onorevole Paolo Trancassini, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e Luisa Ciambella, responsabile del Movimento Civico.

"È stato chiarito che si tratta di una collaborazione che guarda con interesse e attenzione non solo al contesto regionale, ma anche al ruolo che i due soggetti possono svolgere nelle amministrazioni locali, comuni e province, e nei territori, a sostegno del secondo mandato del presidente Francesco Rocca. Un’esperienza politica che nasce nel Lazio ma che si dimostra già in grado di dialogare con il quadro nazionale, come confermato dal recente impegno civico nelle elezioni europee. La base di questa collaborazione - prosegue la nota - è una visione politica ispirata alla responsabilità, al rispetto reciproco e al lavoro concreto. Entrambi i soggetti confermano la volontà di continuare un’interazione aperta e costante, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale del centrodestra e offrire una proposta solida, moderna e inclusiva, capace di coinvolgere realtà civiche, giovanili e sensibilità moderate". “Con questa collaborazione – dichiarano congiuntamente Ciambella e Trancassini – intendiamo dare continuità a un percorso che ha già dimostrato di poter mettere in sinergia competenze, energie civiche e visione politica. Il nostro obiettivo è costruire insieme un futuro partecipato per il Lazio e contribuire, con spirito di servizio, alla crescita del centrodestra in Italia".