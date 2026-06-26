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Legge elettorale, scintille alla Camera: Magi espulso e seduta sospesa

Il segretario di +Europa, relatore di minoranza, nel corso del suo intervento ha strappato un manifesto che riproduceva il listone e le liste bloccate, con sotto la scritta 'Il tuo voto non conta nulla'

La Camera - (Fotogramma/Ipa)
La Camera - (Fotogramma/Ipa)
26 giugno 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Riccardo Magi espulso dall'aula e seduta sospesa. E' iniziata subito con le scintille l'esame in aula della discussione generale della riforma della legge elettorale. Il segretario di +Europa, relatore di minoranza, nel corso del suo intervento ha strappato un manifesto che riproduceva il listone e le liste bloccate, con sotto la scritta 'Il tuo voto non conta nulla'.

Dopo essere stato ripreso dalla presidente di turno Anna Ascani, Magi ha continuato la sua protesta durante l'intervento della ministra delle Riforme Elisabetta Casellati. Ripreso per tre volte dalla Ascani, è stato espulso e la seduta è stata sospesa meno di un'ora dopo l'inizio.

La discussione generale era iniziata intorno alle 9.45 con l'illustrazione del provvedimento con l'intervento di Angelo Rossi, deputato di Fratelli d'Italia e uno dei relatori del testo.

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riforma elettorale legge elettorale camera seduta sospesa riforma legge elettorale camera magi protesta
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