"Anche persone che pensiamo siano vere sono false". Così scrive sul suo blog Beppe Grillo, nel post scriptum di un articolo dal titolo 'Certe idee sono false ma dovrebbero essere vere', postato mentre è in atto lo scontro con il presidente del M5S Conte. "Ero in una farmacia", racconta il garante del M5S, "entra una signora. Compra un flaconcino di crema anti-vecchiaia-emolliente-idratante-nutriente-rassodante. 70 euro. 1.400 euro al litro. Se si può credere che esista una crema anti-vecchiaia e comprarla a 1400 € al litro, allora si può credere a tutto. Anche alla Terra Piatta" ironizza il comico genovese.

"Nel marketing della Aloe Vera la parola chiave è 'Vera'. Se una cosa è 'Vera' già nel nome, la sua efficacia non può essere falsa. Elementare. La credenza alla Aloe è falsa. Ma la Aloe è 'Vera'. Eppure ci crediamo un po' tutti a queste cose. Ognuno, in fondo in fondo crede a quella 'terrapiattina' che ha dentro. Ma se questa Aloe è vera, dove è quella falsa? Ho cercato in google. Non c'è. Allora basterebbe che l'Aloe si chiamasse Aloe. Senza 'Vera'. Te la mettono nel c... due volte. Prima la pianta, poi la parola. Fra poco sui prodotti esclusivi scriveranno 'Senza Aloe Vera'" conclude Grillo.