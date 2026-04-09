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Via libera allo stato di emergenza in 4 regioni, stanziati i primi fondi per la Frana di Petacciato

Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia ricevono in totale 50 milioni di euro. Lo stato di emergenza durerà 1 anno

Petacciato, la frana in Molise - Ipa
Petacciato, la frana in Molise - Ipa
09 aprile 2026 | 19.09
Redazione Adnkronos
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Stato di emergenza di dodici mesi per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. È quanto approvato nel Consiglio dei ministri durato meno di un'ora a Palazzo Chigi. "A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi", è quanto fa sapere il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

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"È stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse - spiega - sono destinate all'attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La somma è ripartita tra le Regioni interessate come segue: 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia. Si procederà con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni interessate".

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Maltempo stato di emergenza maltempo italia musumeci
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