''Penso che bisogna rivedere le regole del reddito Isee, perché tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi. C'è un confronto nella maggioranza, conto anche'' sul contributo dell'Udc. Lo ha detto Matteo Salvini in video collegamento con la festa nazionale del partito centrista guidato da Antonio De Poli.

Riforma giustizia

Parlando della riforma della giustizia, il vicepremier leghista spiega che "è una riforma fondamentale non per il mio processo ma per il bene del Paese, perché anche i giudici, come capita a tutti gli altri lavoratori come i magistrati, se sbagliano mettendo in galera le persone sbagliate, devono pagare''.

Omicidio Kirk

Quanto all'uccisione di Charlie Kirk, Salvini parla di "atto di terrorismo e barbaro omicidio" e conferma che intende omaggiarlo nel suo raduno simbolo, quello di Pontida in programma il prossimo finesettimana. ''Per me non sono giornate come le altre, l'ho detto oggi a una intervista al Corsera. Stiamo preparando Pontida ma non sarà una Pontida come le altre, perché quello che mi ha impressionato la settimana scorsa non è solo l'atto di terrorismo ma il barbaro omicidio di un ragazzo che parlava agli altri ragazzi, di un padre che si confrontava con gli altri che non la pensavano come lui. E' stato ammazzato con un colpo di fucile. Si tratta di un barbaro omicidio, le immagini erano impressionanti''.

"Sono rimasto impressionato non solo dall'atto terroristico, dal barbaro omicidio di un padre di 31 anni che in un campus universitario parlava e si confrontava anche con tanti giovani che le pensavano diversamente'' ma quello che mi ha impressionato e colpito di più'' sono state le "reazioni dei giorni successivi", ha poi aggiunto. ''Il giorno e la notte abbiamo visto da una parte, tante università americane con ragazzi in preghiera, dall'altra parte, anche in Italia e -la cosa grave senza vergogna- abbiamo visto che si è aperta questa diga di volgarità e cattiveria'' nei confronti di Kirk. ''L'odio, la volgarità, il sorriso, la soddisfazione non solo sui social con i profili falsi ma con nome e cognome con persone in tv a dire che i morti non sono tutti uguali, se l'è cercata, era pro life.. Questo impone una riflessione su come andare avanti''. Lo ha detto Matteo Salvini alla festa nazionale dell'Udc.