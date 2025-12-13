circle x black
Cerca nel sito
 

Manovra, Urso: "Tassa su piccoli pacchi? E' per la consegna di quelli che arrivano dalla Cina"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ad Atreju spiega che non riguarderebbe certo "quelli che vengono realizzati e prodotti nella nostra Europa"

Consegna di pacchi (Fotogramma/Ipa)
Consegna di pacchi (Fotogramma/Ipa)
13 dicembre 2025 | 21.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine di Atreju, spiega a che potrebbe servire la tassa sui piccoli pacchi."A che punto siamo? Abbiamo il tavolo di confronto con tutte le associazioni che rappresentano questo straordinario emblema del comparto del Mimit, a cui potremo dare conforto con le misure appena annunciate dalla Commissione europea su nostra esplicita richiesta, cioè quello di un dazio alla Dogana anche per i pacchi di piccolo valore - dice il ministro Urso -. Parliamo di un''invasione di cavallette cinesi' che stanno mettendo a dura prova il sistema produttivo della moda e dell'abbigliamento europeo, tra l'altro traendo in inganno i consumatori".

A che potrebbe servire la misura

"Con la misura che è in discussione nella legge di bilancio, che si aggiunge ai dazi predisposti alla frontiera della Commissione europea, si introduce la piccola tassazione per la consegna di pacchi che provengono dalla Cina, non certo quelli che vengono realizzati e prodotti nella nostra Europa, necessaria per contrastare questo fenomeno gigantesco che cresce ogni giorno di più chiamato ultra fast fashion che deriva anch'esso dai dazi che il governo americano ha posto ad alcuni prodotti cinesi che, non potendo più entrare o avendo difficoltà a entrare nel mercato americano, si dirigono come un'invasione sul mercato europeo e noi dobbiamo contrastare questa concorrenza", conclude Urso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tassa sui piccoli pacchi tassa pacchi tassa pacchi cina tassa pacco cina
Vedi anche
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza