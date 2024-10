Marina Berlusconi inaugura Mondadori alla 'Galleria Sordi'

L'appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 18.30, a Roma, nella Galleria Alberto Sordi. Marina Berlusconi, la primogenita del fondatore di Forza Italia, sarà a due passi da palazzo Chigi per l'apertura del nuovo bookstore della Mondadori. All'inaugurazione è atteso lo stato maggiore azzurro. Anche se invitato, non ci sarà il segretario nazionale, Antonio Tajani, perché impegnato al G7 Sviluppo di Pescara. Sono attesi i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri; la vicesegretaria del partito Deborah Bergamini e l'eurodeputata Letizia Moratti, presidente della Consulta forzista. Al vernissage saranno presenti Gianni Letta, ex braccio destro del Cav, trait d'union tra Mediaset, Forza Italia e le istituzioni, e Fedele Confalonieri, attuale presidente di Mediaset, altro storico collaboratore del fondatore del centrodestra, scomparso all'età di 86 anni il 12 giugno del 2023.

Marina Berlusconi sarà nella Capitale nelle vesti di presidente del gruppo Mondadori (carica ricoperta dal febbraio 2003): la prima figlia del Cav è anche presidente di Fininvest e lo scorso settembre ha lanciato la nuova casa editrice intitolata al papà, la 'Silvio Berlusconi Editore'. Nel giugno 2024 è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e riceverà l'onorificenza al Quirinale il 30 ottobre.